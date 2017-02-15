Любуясь изумрудом деревьев летом и багряным листопадом осенью, мало кто задумывается о том, что листья – прекрасный материал не только для гербария, но и для создания шедевров декоративного искусства.

Исмаил Эрдем из турецкой провинции Айдын вырезает на листьях потрясающе красивые изображения.

По профессии Исмаил – инженер-химик, пишет Aljazeera Turk. Увлекшись искусством еще в университете, сегодня он создает фантастические произведения декоративного искусства.

Он рассказывает, что любил рисовать с раннего детства: «Я все больше рисовал дом своей мечты – сначала цветными мелками, потом карандашами, акварелью. А потом задумался о том, чтобы вырезать по своим рисункам. Так и увлекся техникой вырезания по листьям».

Исмаил говорит, что работа проходит в несколько этапов, при этом надо быть предельно внимательным: неверное движение руки - и уничтожен плод многомесячного труда.

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Такая филигранная работа иногда может занимать несколько месяцев.

«Однажды я работал, не вставая из-за стола, 20 часов кряду», - говорит Исмаил.

«Лист должен быть без малейшего изъяна - сухим, ровным и волокнистым, в противном случае он быстро рассыплется.

Любовь к главному источнику своего вдохновения – природе, Исмаил выражает при помощи ее же плодов – натуральных материалов, создавая произведения искусства не только из листьев, но и жемчуга и риса.

Источником вдохновения для него являются в основном традиционные тюркские мотивы.

В прошлом году Исмаил открыл свою персональную выставку и планирует организовать в этом году еще одну. Благо удивительных экспонатов для нее подготовлено немало.

Ф.Багирова