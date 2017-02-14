Турецкая полиция задержала за два дня — 12 и 13 февраля — 834 человека по подозрению в связях с Курдской рабочей партией и подготовке бунтов, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

Внезапные рейды в рамках общегосударственной спецоперации полиции были проведены в 37 провинциях страны. Причиной активизации силовиков является информация о том, что курды планировали проводить локальные акции неповиновения власти с применением оружия начиная с 15 февраля.

В ходе рейда были изъяты два автомата Калашникова, 11 пистолетов, 15 винтовок и множество боеприпасов. Курдские организации заявили, что операция полиции направлена на ослабление курдов при подготовке к референдуму по изменению конституции страны.

В январе 2017 года министр обороны Турции Фикри Ышик выразилнадежду на то, что администрация президента США Дональда Трампа остановит поддержку отрядов народной самообороны сирийских курдов.

Gazeta.ru