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Турция

В Турции по подозрению в подготовке вооруженных бунтов задержаны 834 человека 14.02.2017 23:29

Турецкая полиция задержала за два дня — 12 и 13 февраля — 834 человека по подозрению в связях с Курдской рабочей партией и подготовке бунтов, сообщает Reuters со ссылкой на правительственный источник.

Внезапные рейды в рамках общегосударственной спецоперации полиции были проведены в 37 провинциях страны. Причиной активизации силовиков является информация о том, что курды планировали проводить локальные акции неповиновения власти с применением оружия начиная с 15 февраля.

В ходе рейда были изъяты два автомата Калашникова, 11 пистолетов, 15 винтовок и множество боеприпасов. Курдские организации заявили, что операция полиции направлена на ослабление курдов при подготовке к референдуму по изменению конституции страны.

В январе 2017 года министр обороны Турции Фикри Ышик выразилнадежду на то, что администрация президента США Дональда Трампа остановит поддержку отрядов народной самообороны сирийских курдов.

Gazeta.ru

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