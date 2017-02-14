Представитель Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) в секторе Газа Мухаммед Муртеджа задержан силами безопасности Израиля.

Как стало известно Anadolu, Муртеджа был задержан 12 февраля на КПП «Бейт Ханун» (Эрез), несмотря на то, что получил у израильских властей необходимое разрешение для выезда в Анкару. Представитель TIKA до сих пор находится под стражей.

TİKA связалось с посольством Израиля в Анкаре, потребовав разъяснений по факту задержания сотрудника организации. Израиль пока никак не прокомментировал этот инцидент.

В Израильском управлении координации правительственной деятельности в палестинских землях (COGAT) также отказались отвечать на вопросы Anadolu в связи с задержанием сотрудника TİKA.

Глава пресс-службы Министерства по гражданским делам Палестины Мухаммед аль-Мукадиме подтвердил задержание сотрудника TIKA израильскими военными.

Муртеджа является представителем TİKA с 2012 года. Сотрудник организации женат, он отец 4 детей.

Ф.Багирова