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Турция

Бинали Йылдырым: Анкара продолжит добиваться экстрадиции Гюлена 14.02.2017 17:56

Анкара продолжает предпринимать все необходимые шаги, чтобы добиться экстрадиции в Турцию главаря террористического течения FETÖ Фетуллаха Гюлена, и надеется на то, что Вашингтон предпримет в этой связи конкретные действия.

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития, сообщает Anadolu.

По его словам, главный виновник кровавых событий в Турции (попытка военного переворота 15 июля) не может спокойно находиться на ранчо в Пенсильвании.

«Это неприемлемо для Анкары, которая и ранее сообщала властям США, что попытку переворота в Турции спланировал и предпринял главарь FETÖ», - отметил Йылдырым.

Группа военнослужащих ВС Турции, состоящих в террористической организации Фетуллаха Гюлена, в ночь с 15 на 16 июля предприняла попытку вооруженного захвата власти в стране. Действия хунты были решительно пресечены благодаря действиям руководства страны и органов правопорядка, а также рядовых граждан. Погибло свыше 240 человек.

Ф.Багирова

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Бинали Йылдырым: Анкара продолжит добиваться экстрадиции Гюлена
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