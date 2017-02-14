Гражданин Франции турецкого происхождения, организовавший в стамбульском ночном клубе Reina теракт, жертвами которого стали 39 человек, арестован в Стамбуле.

Как сообщает Hürriyet, при аресте у французского гражданина А.С. был обнаружен контракт на аренду квартиры, в которой проживал исполнитель теракта – Абдулкадир Машарипов.

Санкцию на арест зарегистрированного в Анталье А.С., получившего также французское гражданство, выдала Республиканская прокуратура Бурдура.

Отмечается, что в ходе допроса арестованных ранее членов террористической группировки ИГИЛ, выяснилось, что именно А.С. запланировал совершение в новогоднюю ночь теракта в Reina. Организатор теракта, проживающий с 2009 года во Франции, был задержан два дня назад в Стамбуле.

Ф.Багирова