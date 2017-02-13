Абдулгадир Машарипов, жестоко расстрелявший в новогоднюю ночь 39 посетителей стамбульского элитного клуба Reina, сказал, что подвигло его пойти на это преступление.

Как сообщает Milliyet, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, долгое время проходивший подготовку в лагерях ИГИЛ в Афганистане, давая показания в суде, заявил, что должен быть казнен за совершенное преступление.

Машарипов был признан виновным по статьям «Попытка свержения конституционного строя», «Участие в деятельности террористической организации» и «Преднамеренное убийство более одного лица» турецкого законодательства и, решением уголовного суда арестован и отправлен в тюрьму в районе Силиври.

В суде он показал, что его «главной целью было убийство христиан»: «Пойти на дело на Таксиме мне приказал Абу Джихад из Сирии. Он сказал, что большинство христиан собираются в одном месте на Таксиме и празднуют там»

По его словам, прежде чем совершить теракт он в течение трех часов проводил разведку на месте. «В 21.00 я пошел в Reina на разведку. До того я не заходил туда. Дошел до дверей. Полиции не было, охраны - тоже. Вернулся за оружием в Зейтинбурну и снова подъехал к Reina. Полицейский заметил меня и открыл огонь. Я выстрелил в ответ и зашел внутрь», - сказал Машарипов.

«Если бы я заметил там полицию во время разведки, все могло обернуться по-другому», - добавил он, отметив, что стрелял в людей из автомата Калашникова.

«Когда закончились патроны, поднес к лицу светошумовую гранату, думая, что это обычная ручная граната и желая покончить с собой. Я должен был убить себя, чтобы не быть захваченным. Но ничего не случилось. Я остался в живых, хотя на самом деле шел туда умирать. Будет хорошо, если меня приговорят к смертной казни», - сказал Машарипов.

Ф.Багирова