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Турция

«Все могло бы быть по-другому»: Какого наказания попросил для себя исполнитель теракта в Reina? 13.02.2017 11:39

Абдулгадир Машарипов, жестоко расстрелявший в новогоднюю ночь 39 посетителей стамбульского элитного клуба Reina, сказал, что подвигло его пойти на это преступление.

Как сообщает Milliyet, выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, долгое время проходивший подготовку в лагерях ИГИЛ в Афганистане,  давая показания в суде, заявил, что должен быть казнен за совершенное преступление.

Машарипов был признан виновным по статьям «Попытка свержения конституционного строя», «Участие в деятельности террористической организации» и «Преднамеренное убийство более одного лица» турецкого законодательства и, решением уголовного суда арестован и отправлен в тюрьму в районе Силиври.

В суде он показал, что его «главной целью было убийство христиан»: «Пойти на дело на Таксиме мне приказал Абу Джихад из Сирии. Он сказал, что большинство христиан собираются в одном месте на Таксиме и празднуют там»

По его словам, прежде чем совершить теракт он в течение трех часов проводил разведку на месте. «В 21.00 я пошел в Reina на разведку. До того я не заходил туда. Дошел до дверей. Полиции не было, охраны - тоже. Вернулся за оружием в Зейтинбурну и снова подъехал к Reina. Полицейский  заметил меня и открыл огонь. Я выстрелил в ответ и зашел внутрь», - сказал Машарипов.

«Если бы я заметил там полицию во время разведки, все могло обернуться по-другому», - добавил он, отметив, что стрелял в людей из автомата Калашникова.

«Когда закончились  патроны, поднес к лицу светошумовую гранату, думая, что это обычная ручная граната и желая покончить с собой. Я должен был убить себя, чтобы не быть захваченным. Но ничего не случилось. Я остался в живых, хотя на самом деле шел туда умирать. Будет хорошо, если меня приговорят к смертной казни», - сказал Машарипов.

Ф.Багирова

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