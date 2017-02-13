У задержанных в Турции террористов ИГИЛ обнаружены фотографии убийцы посла России в Анкаре Андрея Карлова - Мевлюта Мерта Алтынташа, а также свергнутого президента Ирака Саддама Хусейна, сообщили Anadolu представители правоохранительных органов Турции.

Ранее в ходе антитеррористической операции в турецкой провинции Адана были задержаны гражданин Дании ливанского происхождения Махамад Лабан и гражданин Швеции иракского происхождения Мохаммед Тефик Салех.

Оба террориста ИГИЛ въехали в Турцию по поддельным документам и далее планировали попасть в Грецию, после чего намеревались совершить крупные теракты в странах Европы.

Согласно полученной информации, 45-летний Махамад Лабан и 38-летний Мохаммед Тефик Салех задержаны в районе Сейхан. Установлено, что они присоединились к террористам ДЕАШ в Сирии в 2014 году.

Кроме того, по данным следствия, Махамад Лабан входил в число террористов, обеспечивающих финансирование ИГИЛ из стран Европы, а Мохаммед Тефик Салех занимался организацией поставок оружия.

Ф.Багирова