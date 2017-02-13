ВС Турции за 5 месяцев провели 129 операций против террористической организации PKK, нанесли удары по 125 штабам и укрытиям террористов, заявил министр внутренних дел страны Сулейман Сойлу.

«За этот период в 22 провинциях Турции уничтожено 661 укрытие террористов», - пояснил Сойлу, сообщает Anadolu.

Коснувшись успехов сил безопасности страны в борьбе с террористическими организациями, глава турецкого МВД сообщил, что за последние месяцы правоохранительные органы Турции нанесли серьезный удар по ячейкам террористов PKK и KCK.

«За последние пять месяцев в рамках антитеррористической операции задержаны 8477 человек, подозреваемых в пособничестве террористам. 2603 из них арестованы», - сказал он.

По его словам, сменено также руководство 79 муниципалитетов, которое оказывало финансовую и логистическую поддержку террористам.

«За последние пять месяцев задержаны 49 влиятельных главарей террористов, уничтожены 689 боевиков, предотвращено 126 терактов», - отметил Сойлу.

Ф.Багирова