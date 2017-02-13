Турецкая авиационная группа высшего пилотажа SOLOTÜRK подготовила видеоролик, посвященный памяти пилотов ВВС Турции, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщает Anadolu, на видеокадрах пилоты SOLOTÜRK демонстрируют фигуры высшего пилотажа.

На этом фоне слышны переговоры пилотов по радио: «Братья, отдавшие жизни во имя защиты этой священной земли! Мы продолжим ваше дело. Обещаем, что погибнув однажды, мы вновь воспрянем тысячи раз».

SOLOTÜRK была создана к 100-летию ВВС Турции в 2011 году.

В команде - 13 человек - пилоты, технический и обслуживающий персонал, ответственные за связи с прессой и общественностью. Экипажи SOLOTÜRK в 2017 году продемонстрируют свое мастерство в 22-х странах мира.

Ф.Багирова