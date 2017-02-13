Жители региона должны предпринять активные шаги для прекращения кровопролития в Сирии, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на конференции в Международном институте мира Бахрейна.

По его словам, проблемы, с которыми сталкиваются соседние страны, в итоге оказывают негативное влияние не только на регион, но и Европу, и другие районы планеты, сообщает Anadolu.

«Судьбы всех стран региона взаимосвязаны. Всех нас связывает общее прошлое, от нас зависят и будущие достижения. Сегодня никто не может гарантировать, что происходящее в Сирии, Ираке и Ливии не повторится в других странах. Поэтому мы должны начать действовать, а не откладывать конкретные шаги на потом», - сказал глава Турции.

По словам турецкого президента, протяженность турецко-сирийской границы составляет 910 километров.

«Турция предприняла важные и решительные шаги для предотвращения кровопролития в Сирии. Необходимо сохранить режим перемирия, продолжить процесс диалога», - отметил Эрдоган.

Говоря об операции «Щит Евфрата», он сообщил, что после освобождения города Эль-Баб от террористов ИГИЛ в тесном сотрудничестве с силами международной коалиции будут разработаны планы по освобождению городов Мюнбич и Ракка.

«Все шаги Турции в рамках операции «Щит Евфрата» преследуют четкую цель - создание безопасной зоны в Сирии. Если Турция совместно с международной коалицией примет участие в операции по освобождению Мюнбича и Ракки, то в очищенную от террористов безопасную зону вернутся этнические арабы и туркманы», - продолжил он.

«Ислам – религия мира»

Эрдоган подчеркнул, что ИГИЛ - террористическая организация, которая безжалостно уничтожает беззащитных людей. «Ислам – религия мира. Террористы не могут быть мусульманами. В настоящее время мы столкнулись с угрозой ИГИЛ, которая превратилась в позор мусульман. От действий террористов страдают все мусульмане. Мы этого не заслужили», - подчеркнул Эрдоган.

Он отметил, что раскол между мусульманами происходит на основе этнических, расовых и конфессиональных различий. «Они уничтожают друг друга в Сирии, Ираке, Ливии и Йемене. Все мы видим, как террористические организации и зарубежные силы используют крупные города арабского и исламского мира в ходе изнурительных войн. При этом сильные мира сего относятся к происходящему с удовлетворением, а лицемеры выражают притворное сожаление», - сказал Эрдоган.

«Террористические организации стремятся уничтожить мирных жителей. После того, как смертник ИГИЛ совершил теракт на свадебной церемонии в турецкой провинции Газиантеп, что привело к гибели 56 невинных человек, чаша терпения Анкары переполнилась, и была начата операция «Щит Евфрата», - напомнил Эрдоган.

По его словам, Турция сделает все возможное для того, чтобы с терроризмом в Сирии было покончено.

Президент отметил, что исламский мир, человечество в целом должно сотрудничать во имя будущего всего мира. «Время для этого давно пришло. Ни одно государство, ни одно сообщество не вправе дистанцироваться от проблем соседних стран, население которых является частью единого этноса, говорит на одном языке и придерживается общей религии. Эти люди переживают трагедию», - сказал турецкий президент.

«Незаконное строительство поселений в Палестине – провокация»

Президент Турции отметил далее, что человечество должно пристально следить за происходящим сегодня в Иерусалиме, так как протекающие там процессы могут нанести ущерб стабильности на международной арене. «Подобные шаги приводят лишь к эскалации напряженности», - отметил Эрдоган.

«Несмотря на резолюцию ООН за №2334, Израиль продолжает незаконное строительство поселений в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан, что является провокацией. Предусловием обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке является прекращение строительства нелегальных еврейских поселений и снятие блокады с палестинских территорий, которая противоречит международным нормам и правам человека», - отметил турецкий президент.

«Процессы в Ливии важны для стабильности на Ближнем Востоке»

В своем выступлении президент Турции также затронул тему Ливии. «Для обеспечения мира и стабильности на Ближнем Востоке мы должны внимательно отслеживать процессы в Ливии. Турция не может оставаться безучастной к тому, что происходит в Ливии – стране, с которой нас связывают исторические узы», - сказал Эрдоган.

Он отметил, что мирное соглашение, подписанное в 2015 году между конфликтующими сторонами в Ливии, - это возможность для открытия новой страницы в ее судьбе.

«Успеха в борьбе с терроризмом можно достичь только при условии сотрудничества на международном уровне. Правовые рамки ООН, безусловно, важны, но их недостаточно для достижения этой цели», - сказал глава Турции.

Ф.Багирова