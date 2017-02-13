Министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан сожалеет о закрытии турецко-армянской границы, подчеркивая, что главным условием ее открытия является освобождение оккупированных азербайджанских территорий.

«Жаль, что граница с Арменией закрыта, но для ее открытия есть одно условие. Если Армения прекратит оккупацию [Нагорного] Карабаха и нормализует отношения с Азербайджаном, тогда и мы откроем [границу]. До тех пор это невозможно», - заявил Ахмет Арслан, выступая в Карсе, сообщает En son haber.

Отметив, что Карс имеет большое значение для развития международных перевозок, министр подчеркнул в этой связи значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс. По его словам, подобные проекты также позволят превратить Карс в региональный торговый центр и важный транспортный коридор, что «имеет большое значение для нашего региона».

Ф.Багирова