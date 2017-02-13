Календарный план мероприятий по подготовке и проведению конституционного референдума в Турции будет обнародован в четверг, 16 февраля, сообщил председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен.

Ранее Гювен заявил, что конституционный референдум в Турции пройдет 16 апреля 2017 года, сообщает Anadolu.

В соответствии с турецким законодательством, референдум проводится по истечении 60 дней после обнародования решения в официальном вестнике правительства - Resmi Gazete.

В Турции зарегистрированы 55 миллионов 336 тысяч 960 избирателей.

Для голосования будут созданы 164 тысячи избирательных участков.

За рубежом находятся еще 2 миллиона 929 тысяч 389 турецких избирателей, которые смогут проголосовать в 119 дипмиссиях Турции в 57 странах мира или на 32 КПП страны.

Голосование на референдуме за рубежом пройдет 27 марта-9 апреля, а на КПП - 27 марта-16 апреля.

Ф.Багирова