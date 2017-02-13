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Турция

Anadolu: ВВС Турции уничтожили используемые ИГИЛ тоннели в Эль-Бабе 13.02.2017 01:12

ВВС Турции в рамках операции «Щит Евфрата» уничтожили множество туннелей, которыми активно пользовались боевики террористической группировки «Исламское государство Ирака и Леванта» в городе Эль-Баб, сообщает Anadolu со ссылкой на военные источники в Анкаре.

Отмечается, что были разрушены тоннели, построенные около 15 лет назад с целью орошения сельхозугодий за счет воды из реки Евфрат.

Источник добавил, что это сузило поле маневров террористов, которые несут большие потери в Эль-Бабе.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие войска в Сирии планируют не только освободить от боевиков ИГИЛ город Эль-Баб, но и очистить регион вплоть до Ракки.

Gazeta.ru

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