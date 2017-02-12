Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что конечная цель турецких военных в Сирии заключается не только в освобождении города Эль-Баб от боевиков террористической группировки ИГИЛ, но также в освобождении пограничного района, включая Ракку, от джихадистов, передает агентство Рейтер.

Ранее сообщалось, что Эрдоган заявил, что турецкие войска находятся в центре сирийского Эль-Баба, взятие захваченного боевиками ИГИЛ города ожидается в ближайшем будущем.

"Конечная цель — это очистить область площадью пять тысяч квадратных километров", — приводит агентство заявление Эрдогана. Он добавил, что вновь обсуждал это с РФ и США, а также, что Турция готова к проведению инфраструктурных работ в данной области, чтобы предотвратить миграцию из Сирии и позволить тем, кто бежал в Турцию вернуться домой.

РИА Новости