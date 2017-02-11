Ситуацию в Сирии, Ираке и кипрское урегулирование обсудили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на первой двусторонней встрече в Стамбуле.

"Генеральный секретарь и президент обсудили ситуацию в Сирии и продолжающиеся дипломатические усилия по окончанию конфликта", — сообщили в пресс-службе всемирной организации.

Отмечается, что Гутерреш выразил благодарность за проведенную в Астане конференцию "в поддержку женевского процесса". Он также "подчеркнул необходимость бороться с терроризмом и экстремистами в Сирии", отметив, что данные усилия "не увенчаются успехом без политического решения, поддержанного народом страны".

В ходе прошедших в Астане 23-24 января переговоров Россия, Иран и Турция как гаранты перемирия в Сирии договорились о создании трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР. Новый раунд межсирийских переговоров был изначально запланирован на 8 февраля, однако затем спецпосланник ООН по Сирии Стаффан Де Мистура отложил их проведение до 20 февраля.

В разговоре с Эрдоганом Гутерреш поднял вопрос продолжающейся операции по освобождению Мосула и других районов Ирака от террористов, а также последнее развитие в процессе кипрского урегулирования.

"Генсек высоко оценил выдающуюся щедрость Турции в приеме миллионов беженцев из Сирии и Ирака", — говорится в распространенном сообщении пресс-службы.

РИА Новости