Председатель Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен сообщил, что конституционный референдум в стране состоится 16 апреля 2017 года, сообщает Anadolu.

По словам Гювена, согласно законодательству, референдум проводится в первое воскресенье по истечению 60 дней после обнародования решения в официальном вестнике правительства – Resmi Gazete.

Председатель Высшей избирательной комиссии сообщил, что в стране официально зарегистрированы 55 млн 336 тыс 960 избирателей, для которых будут созданы 164 тысячи избирательных участков.

По его словам, за рубежом находятся еще 2 млн 929 тыс 389 турецких избирателей, которые смогут воспользоваться правом голоса в 119 диппредставительствах Турции в 57 странах мира либо на 32 КПП страны.

Голосование за рубежом будет организовано с 27 марта по 9 апреля, а на КПП – с 27 марта по 16 апреля.