Глава Генштаба Турции Хулуси Акар провел телефонные переговоры с российским коллегой Валерием Герасимовым, сообщает Anadolu со ссылкой на военные источники в Анкаре.

Герасимов выразил сожаление в связи с гибелью 3 турецких военнослужащих в результате случайного удара ВКС России в сирийском Эль-Бабе – 23-летний Омер Аккуш, 25-летний Мехмет Шахин и 26-летний Эмре Муджахит Топал.

По данным Генштаба Турции, случайный удар ВКС России был нанесен в 08.40 по местному времени по зданию, где находились турецкие военнослужащие.

«Представители России сообщили, что имела место ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне», - сообщили в Генштабе Турции.

11 раненных турецких военнослужащих доставлены в госпиталь.

В Генштабе также сообщили, что расследование инцидента ведется усилиями обеих сторон.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим инцидентом.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Ф.Багирова



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