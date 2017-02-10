Турецкие военнослужащие, по расположению которых 9 февраля был нанесен случайный авиаудар, до этого момента приблизительно десять суток находились на тех же позициях, сообщил Генштаб Турции.

«После того как 8 февраля 2017 года из подконтрольных российским войскам районов Сирии была запущена ракета по объекту, контролируемому ВС Турции, координаты расположения турецких военнослужащих были в очередной раз переданы российской стороне. Причем данная информация была предоставлена в Операционный центр на авиабазе Хмеймим вечером того же дня, а именно в 23.11, 8 февраля», - говорится в сообщении Генштаба Турции.

Сообщение Генштаба Турции стало ответом на утверждение пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что ВКС России наносили удары лишь по координатам, которые передала турецкая сторона, и в районе удара не должно было быть турецких военнослужащих. Ранее сообщалось, что в зоне проведения операции «Щит Евфрата» в районе сирийского города Эль-Баб самолет ВКС России, нанося удары по объектам ДЕАШ, случайно нанес удар по зданию, где находились турецкие военнослужащие. Погибли трое, ранены 11 военнослужащих ВС Турции.

Удар был нанесен 9 февраля в 08.40 по местному времени по зданию, где находились турецкие военнослужащие.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнование президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим инцидентом.

Анадолу