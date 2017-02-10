В районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).

Землетрясение зарегистрировано в 11:55 по местному времени 10 февраля, сообщает Anadolu.

Очаг землетрясения находился на глубине 7,1 километра.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Начиная с шестого февраля, в провинции Чанаккале произошло три землетрясения с магнитудой более 5.

Ф.Багирова