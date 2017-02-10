В районе Айваджик турецкой провинции Чанаккале произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,0.
Об этом сообщает Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD).
Землетрясение зарегистрировано в 11:55 по местному времени 10 февраля, сообщает Anadolu.
Очаг землетрясения находился на глубине 7,1 километра.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Начиная с шестого февраля, в провинции Чанаккале произошло три землетрясения с магнитудой более 5.
Ф.Багирова