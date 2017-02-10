В турецком Кайсери состоялась церемония прощания с 30-летним военнослужащим Тарыком Кочоглу, задействованным в операции ВС Турции «Щит Евфрата» в Сирии, и погибшим в результате вылазки террористов ИГИЛ в ходе боев за Эль-Баб.

Как сообщает Doğan, память лейтенанта Тарыка Кочоглу была почтена патриотическим флешмобом.

В ходе флешмоба, посвященного памяти шехида командованием подразделения, в котором служил офицер Кочоглу, его сослуживцы, выстроившись в форме звезды и полумесяца, хором декламируют стихотворение Хусейна Нихаля Атсыза «Kahramanların Ölümü» («Смерть героев»), после чего раскрывают флаг Турции.

43-секундное видео было выложено в сети и за короткое время собрало многочисленные просмотры.

Антитеррористическая операция «Щит Евфрата» продолжается на севере Сирии с 24 августа при поддержке ВС Турции. Участие турецкой армии в операции основано на признанном на международном уровне праве страны на самооборону и стремлении ликвидировать террористическую угрозу Турции, в особенности со стороны ИГИЛ.

В рамках операции поставлены цели очистить приграничные районы Турции от террористов, обеспечить доставку гуманитарной помощи и оказать поддержку международной миссии по борьбе с ИГИЛ.

Ф.Багирова