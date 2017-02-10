Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прокомментировал удар ВКС России по зданию в городе Эль-Баб, в котором находились турецкие военнослужащие.

Как сообщает Anadolu, глава турецкого правительства напомнил, что накануне власти Турции и России обменялись заявлениями относительно инцидента в Эль-Бабе. Состоялся телефонный разговор президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.

«Российская сторона открыто заявила, что инцидент стал результатом случайного удара, и выразила соболезнования. Стороны предпримут скоординированные шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем», - отметил Йылдырым.

Он выразил соболезнования семьям погибших и раненых военнослужащих.

Генштаб Турции ранее сообщил, что в результате случайного удара ВКС России в районе проведения операции «Щит Евфрата» погибли трое турецких военнослужащих.

Удар был нанесен 9 февраля в 08.40 по местному времени по зданию, где находились турецкие военнослужащие. Ранены 11 турецких военнослужащих.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с трагическим инцидентом.

Ф.Багирова