Турция и Израиль нацелены на реализацию проекта строительства газопровода для транспортировки газа с израильского месторождения «Левиафан» через Турцию в Европу, что свидетельствует о позитивных итогах переговоров, сказал Anadolu член Совета директоров турецкой компании Turcas Petrol и экс-посол США в Азербайджане Мэтью Брайза.

«На первом этапе по трубопроводу планируется экспортировать 8-10 миллиардов кубометров газа в год для нужд Турции. Переговоры по этому вопросу планируется завершить до 2020 года», - сказал Брайза.



Как сообщила профессор Джорджтаунского университета (США), член Американской ассоциации политических наук Бренда Шаффер, в ходе визита турецкой делегации в Израиль и сектор Газа были обсуждены конкретные темы сотрудничества.

«Переговоры между турецкой и израильской сторонами прошли в позитивном ключе. Проект [строительства газопровода] нашел серьезную политическую поддержку. Но не следует забывать, что переговоры по международным газовым проектам могут длиться годами», - сказала Шаффер.

По ее словам, проект строительства Трансанатолийского трубопровода (TANAP) не только создает возможность для поставок природного газа в Турцию, но и открывает путь израильскому газу на европейский рынок.

«Израильский газ может быть поставлен на юго-восток Турции, а оттуда по газопроводу TANAP - в Европу», - сказала Шаффер.

Ф.Багирова