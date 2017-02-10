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Турция

Эрдоган подписал закон о конституционном референдуме, закон содержит пункт о переходе к президентской форме правления 10.02.2017 15:14

Президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в канцелярию правительства Турции закон «О внесении изменений в Конституцию Турецкой Республики» для вынесения на всенародное голосование (референдум). Закон содержит пункт о переходе на президентскую форму правления. 

Как сообщает Anadolu, gакет изменений в основной закон Турции, в частности, предполагает: 

- увеличение числа депутатов c 550 до 600 человек. Отменятся практика перевыборов, вводится система «резервных» депутатов; 

- лицо, избранное главой государства, покидает ряды политической партии; 

- для выдвижения кандидата на пост главы государства потребуются подписи 100 тысяч избирателей; 

- президент становится главой государственной системы. Президент будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников; 

- решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента; 

- решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент. 

- выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один и тот же день; 

- статья о режиме Чрезвычайного положения (ЧП) будет исключена из текста Конституции. Право на объявление режима ЧП получит президент. Утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент. 

Ф.Багирова

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