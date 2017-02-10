Президент Реджеп Тайип Эрдоган направил в канцелярию правительства Турции закон «О внесении изменений в Конституцию Турецкой Республики» для вынесения на всенародное голосование (референдум). Закон содержит пункт о переходе на президентскую форму правления.

Как сообщает Anadolu, gакет изменений в основной закон Турции, в частности, предполагает:



- увеличение числа депутатов c 550 до 600 человек. Отменятся практика перевыборов, вводится система «резервных» депутатов;



- лицо, избранное главой государства, покидает ряды политической партии;



- для выдвижения кандидата на пост главы государства потребуются подписи 100 тысяч избирателей;



- президент становится главой государственной системы. Президент будет наделен полномочиями по назначению вице-президентов, министров и высокопоставленных чиновников;



- решения по созданию, расформированию, полномочиям, обязанностям и структуре министерств будут определяться в соответствии с указами президента;

- решения о проведении повторных выборов смогут принимать как парламент, так и президент.

- выборы в органы законодательной и исполнительной властей будут проводиться в один и тот же день;

- статья о режиме Чрезвычайного положения (ЧП) будет исключена из текста Конституции. Право на объявление режима ЧП получит президент. Утверждать решение главы государства по режиму ЧП будет парламент.

Ф.Багирова