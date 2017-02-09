Референдум по внесению изменений в Конституцию Турции может состояться 16 апреля.

Об этом заявил министр юстиции страны Бекир Боздаг в эфире TRT Haber.

«Референдум запланирован на 16 апреля. У президента Эрдогана нет никаких сомнений по поводу проведения референдума», - сказал он.

По его словам, очень важно правильно представить народу необходимость конституционных изменений.

«Это пакет изменений, направленных на еще большее развитие Турции. Они имеют большое значение для будущего нашей страны», - сказал Бекир Боздаг.

Ф.Багирова