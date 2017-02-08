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Турция

Турция хочет торговать с Грузией в национальной валюте 08.02.2017 21:06

Турция предложила Грузии торговать в национальной валюте.

Во второй половине минувшего года с целью стимулирования и укрепления лиры президент страны предложил России, Ирану и Китаю вести торговлю в национальных валютах.

О том, что то же самое Турция предложила Грузии, в конце прошлого года писали местные СМИ, однако тогда в официальном ведомстве Грузии не подтвердили рассмотрение этой идеи. Между тем, по заявлению посла Турции Зеки Левант Гумркчу, этот вопрос прозвучал на встрече премьер-министра Турции и Георгия Квирикашвили, когда премьер Грузии присутствовал на церемонии открытия евразийского тоннеля в Стамбуле.

«Когда премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в конце декабря был в Турции на церемонии открытия евразийского тоннеля, у нас была очень хорошая встреча на уровне двух премьеров. На встрече прозвучала идея торговли в национальной валюте. Это идея, которая даст нам возможность миновать колебаний иностранных валют. В данном случае у бизнеса будет возможность делать более точные расчеты в связи с тем, сколько придется заплатить во время покупки или экспорта конкретного товара.

Это пока идея, она требует изучения как со стороны Центрального банка, так и Министерства экономики, и Министерства финансов, но есть принципиальное согласие изучить это. Если торговля в национальных валютах даст положительный результат для нашего бизнеса и тех, кто занимается торговлей, тогда мы обязательно осуществим это.

Когда мы купим продукты в Грузии, мы заплатим их стоимость в лари, когда вы купите что-нибудь в Турции, – заплатите в турецких лирах. Достаточно малая доля общей торговли Турции осуществляется в лире, она составляет примерно 6%. Мы хотим поднять эту цифру до 10-15%, и с данной точки зрения первым делом рассматриваются соседние страны. Мы получим весьма большое преимущество, если пойдем по этому пути. Но подчеркиваю, это всего лишь идея, которая была рассмотрена на одной встрече. Нам необходимо экспертное видение по данному вопросу»,- заявил посол Турции в Грузии.

Грузия-Online

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