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Турция

Четверо турецких военнослужащих погибли в Сирии - ФОТО 08.02.2017 20:50

Сегодня утром в рамках операции «Щит Евфрата», осуществляемой турецкой армией в Сирии против террористической организации ИГИЛ, двое турецких военнослужащих стали шехидами, 15 – получили легкие ранения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, военнослужащие погибли в результате атаки со стороны ИГИЛ.

Раненые военнослужащие доставлены в Государственную больницу провинции Килис, а шехиды – вертолетом в провинцию Газиантеп.

После полудня еще двое турецких военнослужащих пали в бою с террористической организацией вблизи города Эль-Баб.

В итоге, число погибших сегодня турецких военнослужащих достигло отметки 4.

Р.Д., И.А.

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