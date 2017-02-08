Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает неприемлемой критику в адрес сторонников внесения изменений в Конституцию страны.

Как заявил Эрдоган на 36-м заседании глав местных администраций, Турция еще в 1923 году определила свой путь, объявив о создании республики, сообщает Anadolu.

«У турецкого народа уже нет проблем с выбором формы государственного правления. Любой, кто выступит против республики, столкнется с противодействием граждан Турции и лично моим», - отметил президент.

Президент Эрдоган отметил, что изменения, выносимые на конституционный референдум, позволят ликвидировать любые угрозы, источниками которых могут стать силы, враждебно настроенные против Турции.

«Благодаря конституционным поправкам усилится общественный контроль над государственными структурами. Пакет поправок в основной закон страны – не преждевременный, а запоздалый шаг», - сказал он.

Эрдоган отметил, что поправки в Конституцию Турции разработаны не в интересах какого-либо конкретного лица. «Предлагаемая в их рамках система будет готовить лидеров», - сказал турецкий президент.

Ф.Багирова