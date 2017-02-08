Страны региона и члены международной коалиции по борьбе с ИГИЛ могут и должны задействовать спецназ в возможной операции в районе сирийского города Ракка, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Адилем Аль-Джубейром.

Как сообщает Anadolu, по его словам, три города имеют стратегическое значение для террористов ИГИЛ: Эль-Баб и Ракка в Сирии, а также иракский Мосул.

Чавушоглу отметил, что именно поэтому необходимо в самое ближайшее время освободить от террористов город Эль-Баб.

«В последние дни спецназ, военнослужащие Турции, а также отряды оппозиции достигли серьезных успехов. Этому способствовали поддержка международной коалиции и удары ВКС России по объектам террористов. Операция в Эль-Бабе должна быть завершена. После ликвидации террористов ИГИЛ в сирийском городе Эль-Баб будет поставлена новая цель – освобождение города Ракка», - сказал министр.

По его словам, в операции по освобождению Ракки должны быть задействованы отряды умеренной оппозиции: «Нельзя использовать одни террористические структуры в борьбе с другими. В противном случае будущее Сирии будет поставлено под угрозу. Верим в то, что террористы ИГИЛ скоро будут уничтожены в Сирии и Ираке».

Ф.Багирова