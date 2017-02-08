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Турция

В Турции после попытки переворота уволили еще 4,5 тысячи госслужащих 08.02.2017 02:08

Еще 4464 госслужащих отстранены в Турции в ходе чисток, которые проходят в стране после попытки переворота в июле.

Об этом сообщает во вторник официальная газета Resmi Gazete.

Решением правительства, имеющим силу закона в рамках действия режима чрезвычайного положения, уволены, в частности, 2585 работников системы образования, 893 сотрудника жандармерии и 417 – службы безопасности.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Как ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота за причастность к организации Гюлена (FETO), около 93 тысяч госслужащих уволены.

РИА Новости

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