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Турция

«Ты такая красивая»: Турецкий фотограф разгадал загадку женской улыбки - ФОТО 07.02.2017 11:39

Мехмет Генч – турецкий фотограф и путешественник, которому, кажется, удалось найти ответ на извечный вопрос «Чего хочет женщина?»

Свой проект Мехмет задумал два года назад, и с тех пор он ездит по миру и фотографирует женщин. 

Его фотографии,  на которых  запечатлены представительницы прекрасного пола разных национальностей  и рас, еще раз подтверждают мысль о том, что некрасивых женщин не бывает -   искренняя улыбка и искрящиеся счастьем глаза делают любую из них прекрасной.

 «Ты такая красивая!» - восхищенно говорит фотограф своим героиням, и лицо каждой из них преображается и словно светится изнутри, излучая радость и счастье.

Свое первое фото, положившее начало проекту Rotasız Seyyah («Странник без определенного маршрута»), Мехмет сделал совершенно случайно.

В январе 2015 года делая фото в мексиканском Сан-Кристобаль-де-лас-Касас он, стараясь помочь героине своей работы почувствовать себя более комфортно перед фотообъективом, попросил ее улыбнуться.

«Надо было как-то начать разговор, чтобы сломить лед. Сказать что-нибудь простое, чтобы возникло взаимопонимание. А что может вызвать у женщины самую положительную реакцию - конечно же, комплимент от всей души», - говорит Мехмет.

 «Ты очень красивая!» - не устает повторять он,..

…и фотографии, размещенные на его сайте - лучшее доказательство того, какой потрясающий эффект производят эти слова, такие простые и в то же время такие важные и нужные.

Многие героини фотографий Мехмета отказываются улыбаться, стесняясь недостатков в своей внешности.

«У меня нет зубов. Пожалуйста, не заставляйте меня смеяться», - сказала, например, Матильда из Кесальтенанго, Гватемала, в ответ на просьбу позировать для фото. Но услышав от него, что она красавица, и думать забыла о своих зубах.

Мехмет Генч все еще ездит по миру и фотографирует.

Свой резонансный проект он планирует завершить свой проект к октябрю этого года.

Ф.Багирова

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