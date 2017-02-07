«Турция столкнулась с атаками и давлением. Против Анкары используют террористические организации. Враги Турции пытаются дестабилизировать ситуацию в стране, но это им не удастся», - сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании Союза торговых палат и бирж Турции (TOBB).

По его словам, воля народа поможет Турции преодолеть любые вызовы.

«Будущее страны определяют ее граждане, благодаря усилиям которых за последние 14 лет экономика Турции выросла в три раза, - цитирует турецкого президента Anadolu. - Те, кто не понимает, что все мы находимся в одной лодке, имя которой - Турция, не отличаются от тех, кто хочет потопить ее лишь потому, что им не нравится капитан. Но наш народ этого не допустит».

Эрдоган подчеркнул, что Турция не сможет уверенно развиваться до тех пор, пока не будут полностью ликвидированы террористическое течение Фетуллаха Гюлена (FETÖ), террористы ИГИЛ и PKK.

Турецкий президент также отметил важность снижения уровня безработицы в стране: «Мы не обращаем внимания на предвзятые оценки рейтинговых агентств. В качестве довода рейтинговые агентства используют конституционный референдум, проведение которого является внутренним делом Турции».

Эрдоган выразил недовольство политикой процентных ставок в Турции, которая наносит ущерб развитию страны и счел недопустимыми спекуляции на рынках, которые приводят к росту инфляции.

«Уверен, что ситуация изменится благодаря сотрудничеству правительства и частного сектора», - сказал глава Турции.

Ф.Багирова