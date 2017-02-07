Нынешний снегопад в Трабзоне стал самым обильным за последние 60 лет.

Высота снежного покрова здесь достигает от 66 сантиметров до 2 метров.

В плену у скованного льдом озера в парке Zağnos Vadisi оказались два белых лебедя.

Прекрасным птицам грозила мучительная гибель, если бы не человечный поступок простого муниципального служащего Салима Алтунташа, который, не задумываясь, полез в ледяную воду, чтобы спасти их.

Пытаясь вызволить лебедей, он вместе с напарником стал ломать лед, чтобы проложить птицам путь.

Но поняв, что так лебедей спасти не удастся, он, чтобы добраться до птиц, вошел в воду сам и на руках донес их до берега.

Чтобы птицы согрелись, Салим принес их в теплое место.

Столь человечный поступок Салима был отмечен наградой общегородского муниципалитета Трабзона.

Награду Салиму Алтунташу вручил глава муниципалитета Орхан Февзи Гюмрюкчюоглу.

Ф.Багирова