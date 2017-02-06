Всемирно известный американский актер, обладатель премии «Оскар» Морган Фримен снялся в новом рекламном ролике авиакомпании Turkish Airlines (THY).

Новый рекламный ролик Turkish Airlines вышел в ротацию 5 февраля.

«У меня как у лицензированного пилота особый интерес к полетам, поэтому участие в таком проекте было очень хорошим опытом для меня… «Турецкие авиалинии» неоднократно получали награды за особый подход к пассажирам, в то же время здесь прекрасные пассажирские салоны и невероятно вкусная еда. Для меня большая честь работать с авиакомпанией, летающей в большинство стран мира и завоевавшая такой авторитет», - сказал 79-летний актер.

Премьера рекламного ролика THY, которая уже шестой год подряд удостаивается звания «Лучшая авиакомпания Европы», состоялась в ходе самой рейтинговой программы американского телевидения – прямого эфира финальной игры (Super Bowl) по американскому футболу за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (NFL), сообщает Anadolu.

Прошлогодний рекламный ролик THY Batman v Superman завоевал в мире большую популярность, а его премьера также состоялась в ходе Super Bowl, за которой следили 800 миллионов человек.

​

Стоит отметить, что до настоящего времени в рекламе турецкой авиакомпании снимались такие звезды кино, как Кевин Костнер, Бен Аффлек, Брэд Питт, Генри Кавилл, футбола Лионель Месси, NBA Коби Брайант и другие знаменитости.

Ф.Багирова