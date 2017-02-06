В соответствии с решением турецкого правительства, Фонду благосостояния Турции переданы 49,12 процента акций национального авиаперевозчика Turkish Airlines и 51,11 процента акций крупнейшего банка страны - Halkbank.

Другим решением Кабмина Фонду благосостояния переданы 6,68 процента акций телекоммуникационного оператора Turk Telekom, которые ранее принадлежали Казначейству Турции, сообщает Anadolu.

Фонд национального благосостояния Турции был создан в конце сентября 2016 года.

Благодаря фонду станет возможной поддержка отечественных компаний в таких сферах, как оборонная промышленность, авиация и программное обеспечение. Таким образом турецкие компании смогут выйти на международный уровень.

Уставной капитал Фонда нацблагосостояния Турции определен на уровне 50 миллионов турецких лир (свыше 15 миллионов долларов). Предполагается, что средства фонда в будущем достигнут 200 миллиардов турецких лир (более 60 миллиардов долларов).

Благодаря фонду во многом будет облегчена реализация таких крупных проектов, как строительство канала «Стамбул», третьего аэропорта Стамбула, запуск скоростного железнодорожного сообщения и других.

Таким образом, Турция сможет в кратчайшие сроки реализовывать масштабные инициативы в экономической сфере. В то же время вырастет авторитет страны на международной арене.

Ф.Багирова