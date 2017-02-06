Утром 6 февраля в 29 провинциях Турции прошли антитеррористические операции, в результате которых по подозрению в связях с террористами ИГИЛ были задержаны 763 человека.

Как сообщает Anadolu, в ходе операций изъяты множество документов ИГИЛ, два пистолета, четыре винтовки и 372 ракеты. Дела задержанных переданы в суд.

Как отмечается в заявлении Главного управления полиции МВД Турции, террористическая организация ИГИЛ готовит теракты на территории страны и усилила пропаганду для вербовки боевиков.

При этом в СМИ террористов в качестве главной цели атак называется Турция.

Ф.Багирова