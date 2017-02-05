Сотрудники спецслужб и полиции Турции задержали в нескольких регионах страны 423 человека по подозрению в связях с террористической организацией «Исламское государство Ирака и Леванта», сообщает Associated Press.

Операции по задержанию прошли, в частности, в Стамбуле и Газиантепе — недалеко от границы с Сирией.

Самая крупная операция была проведена в юго-восточной провинции Шанлыурфа, где полиция взяла под стражу более 100 подозреваемых, проживающих в нескольких районах, и нашла материалы, касающиеся боевиков ИГИЛ.

Ранее сообщалось, что в Анкаре полиция Турции в ходе антитеррористической операции задержала 60 человек, подозреваемых в связях с ИГИЛ.

Gazeta.ru