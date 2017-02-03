Депортация из Германии происходит по решению суда, в некоторых случаях она невозможна, заявила на пресс-конференции в Анкаре канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли выданы турецкой стороне последователи оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Турцией в организации попытки военного переворота.

"Борьба с терроризмом и другими правонарушениями – наша обязанность, как этого ожидает и турецкое правительство. Каждая страна делает это, мы в Германии делаем это тоже, но мы можем действовать только тогда, когда у нас есть соответствующие данные, и этим данным выносит оценку суд. У нас в Германии есть несколько решений судов, который делают невозможной депортацию при определенных условиях. Мы сегодня говорили об этом, наши министры юстиции продолжат эти переговоры", — сказала Меркель, отвечая на вопрос.

По словам Меркель, решение судов "является результатом независимой проверки, которые мы должны и будем уважать".

Ранее в МВД ФРГ подтвердили, что турецкая сторона направила в течение нескольких лет около шести тысяч запросов о выдаче граждан-сторонников Фетхуллаха Гюлена Германией. Эти запросы не было удовлетворены.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен. Власти Турции обвинили Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

РИА Новости