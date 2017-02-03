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Турция

Эрдоган заявил о «прочном фундаменте» дружбы Турции и Украины 04.02.2017 00:21

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент.

Об этом говорится в его поздравлении президенту Украины Петру Порошенко по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, еще раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент, а наше сотрудничество углубилось еще больше в каждой области», — приводятся слова Эрдогана.

Турецкий президент выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст новый импульс отношениям.

В свою очередь Порошенко отметил, что в течение 25 лет отношения между Украиной и Турцией приобрели «стратегическое измерение и глубину».

«Очень важно и то, что в рамках последовательной политики добрососедства и партнерства за последние 25 лет значительно расширены межчеловеческие контакты между Украиной и Турецкой Республикой. Этому, в частности, способствовало историческое решение о введении безвизового режима между нашими странами», — сказал Порошенко.

Газета.ру

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