Афины нагнетают напряженность в Эгейском море, заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым.

Как сообщает Anadolu, комментируя провокационные действия министра обороны Греции Паноса Камменоса, сбросившего с вертолета черный венок в районе Кардакских скал в Эгейском море, Йылдырым сказал:

«Турция не предпринимает никаких действий, которые могли бы ухудшить отношения с Афинами, сохраняет хладнокровие, не отвечая на провокации».

«Греция – соседнее государство, а соседей не выбирают», - добавил он.

По словам главы турецкого правительства, Афины должны поступить так, как подобает настоящим соседям.

«Безусловно, действия министра обороны Греции Паноса Камменоса не имеют для Анкары никакого значения», - сказал Йылдырым, заметив, что в напряженность вокруг 130 Кардакских скал различных размеров – часть более масштабного территориального спора в Эгейском море.

Вместе с тем, Йылдырым выразил сожаление в связи с позицией греческого суда, отказавшегося выдать Турции восьмерых беглых путчистов. «Это решение огорчило нас. Я направил письмо коллеге Алексису Ципрасу, призвав проанализировать вердикт суда в рамках правового государства и экстрадировать изменников», - отметил турецкий премьер.

Ф.Багирова