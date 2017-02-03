В Турции становится все более популярной трогательная фотография, на которой юная сельчанка поднимается вверх по заснеженной горе, неся в своем школьном рюкзаке только что родившую козу и пристроив новорожденного козленка на спине пастушьей собаки.

Как сообщает CNN Türk, 11-летняя пастушка из Ризе Хамду Сена Бильгин рассказала журналистам историю фотографии, благодаря которой она стала героиней турецких социальных медиа.

Хамду Сена и ее 15-летний брат Али Рахман помогают семье, занимаясь выпасом скота в родном селении Ягджылар района Икиздере.

Она рассказала, что одна из коз родила козленка почти на вершине горы, и ей ничего не оставалось, как «принять роды».

Обессилевшую козу девочка положила в свой школьный рюкзак, а козленка поместив в рюкзак брата, примостила на спине собаки Томи. Так и пошла вверх по горе, словно Фитнэ - героиня бессмертного произведения великого Низами.

А сфотографировал эту идиллию старший брат.

«Я и не думал, что эти фото станут такими популярными. Просто сфотографировал на память и выложил в сеть», - сказал Али Рахман о сделанных фотографиях, мгновенно ставших в соцсети «темой дня» и побивших все рекорды по числу «лайков».

Ф.Багирова