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Турция

Fitch понизило рейтинги 18 турецких банков 03.02.2017 03:08

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте 18 банков Турции вслед за снижением суверенного рейтинга страны, сообщается в релизе агентства.

В частности, были понижены долгосрочные РДЭ в иностранной валюте таких банков, как Ziraat Bankasi A.S. (Ziraat), Turkiye Halk Bankasi A.S. (Halk), Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O. (Vakif), Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TSKB), Turkiye Kalkinma Bankasi A.S. (TKB) и Turkiye Ihracat Kredi Bankasi AS (Turk Eximbank). Их рейтинги были понижены до "BB+" с "BBB-".

"Рейтинговые действия следуют за понижением суверенного долгосрочного РДЭ Турции в иностранной валюте до "BB+" с BBB-" 27 января", — отмечает Fitch. Кроме того, агентство отмечает, что понижение рейтингов банков отражает ослабление операционной среды в Турции и уменьшение вероятности того, что страна сможет оказывать поддержку банкам в случае необходимости.

Агентство отмечает, что РДЭ и долговые рейтинги всех 18 банков чувствительны к возможным изменениям суверенных рейтингов и дальнейшему ослаблению операционной среды. Повышение РДЭ любого из этих банков маловероятно без повышения суверенного рейтинга Турции.

РИА Новости

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