Финансовые средства в рамках соглашения между ЕС и Турцией по беженцам продолжают поступать, хотя и не так быстро, как хотелось бы Турции, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Прямую трансляцию пресс-конференции из Анкары вел телеканал N24.

"Финансовые средства продолжают поступать, хотя и не так быстро, как хотелось бы Турции. 2,2 миллиарда из 3 миллиардов евро уже зарезервированы, 750 миллионов уже выданы. Но если ситуацию с беженцами… видеть, то деньги, конечно, нужны каждый день, потому что они хотят ходить в школу, хотят обустраиваться", — сказала Меркель.

"Германия примет участие в приеме беженцев, мы приняли решение принимать теперь по 500 беженцев ежемесячно", — добавила канцлер.

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта прошлого года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".

РИА Новости