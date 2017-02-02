Во время встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с канцлером Германии Ангелой Меркель в Анкаре возник спор в прямом эфире.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Milliyet, в своей речи А.Меркель употребила фразу «исламский террор», что вызвало незамедлительную реакцию президента Турции.

Прервав канцлера Германии, Р.Т.Эрдоган подчеркнул, что выражение «исламский террор» вызывает большое сожаление у мусульман.

«Такое выражение не правильно и не может быть использовано. Потому что ислам и террор – это несовместимые понятия. Само значение слова «ислам» это мир. Если мы будем использовать данные противоположные понятия, то оскорбим чувства приверженцев этой религии», - отметил Эрдоган.

Р.Д., И.А.