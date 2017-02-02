Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в четверг вечером с официальным визитом в Турцию.

На переговорах с президентом Турции Тайипом Эрдоганом Меркель напомнила о необходимости соблюдать свободу слова и СМИ, пишут РИА Новости.

«Это первый мой визит в Турцию после попытки госпереворота. Я сказала, что нужно расследовать причастность каждого человека индивидуально. Напомнила о свободе слова и СМИ, и о важности того, чтобы в Турции работали аккредитованные немецкие журналисты», - сказала Меркель на совместной пресс-конференции с турецким президентом.

Ожидается, что канцлер Германии проведет встречу и с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом, который намерен обсудить с Меркель тему экстрадиции террористов.

1news.az