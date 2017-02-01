Вооруженный пациент психиатрической больницы в Стамбуле взял в заложники врачей и больных и угрожает совершить самоубийство, сообщил РИА Новости источник в органах безопасности.

"Вооруженный человек захватил в заложники людей, их точное число неизвестно. Полиция оцепила клинику и готовится ее штурмовать", — заявил источник.

В свою очередь телеканал CNN Turk сообщает, что пациент стамбульской клиники "Джеррахпаша" раньше служил в полиции, и сейчас ведутся переговоры с ним в попытке убедить его не совершать самоубийство.

РИА Новости