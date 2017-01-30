Авиакомпания Turkish Airlines вернет деньги пассажирам, которые не смогли вылететь в США из-за указа президента страны Дональда Трампа о приостановке въезда из ряда стран, говорится в сообщении авиакомпании.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран. Речь идет о временном запрете въезда для граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Turkish Airlines вернет деньги или обменяет билеты пассажирам, которые не смогли попасть в США в связи с указом президента Дональда Трампа. Билеты можно поменять без доплаты или сдать в кассы без вычетов", — говорится в сообщении.

После указа Трампа некоторые пассажиры, которые должны были вылететь в США из аэропорта Ататюрка в Стамбуле, не были допущены к посадке.

РИА Новости