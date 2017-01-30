Вооруженное нападение произошло в одном из популярных ресторанов Стамбула.

По данным телеканала NTV, в перестрелке один человек погиб, двое получили ранения.

Очевидцы сообщили, что нападавший открыл беспорядочную стрельбу по посетителям ресторана. На место происшествия прибыла полиция и машины скорой помощи. Неизвестный, расстрелявший людей, сдался полиции, а пострадавших доставили в больницу.

Также в СМИ появилась информация о том, что атака на посетителей ресторана — это не теракт, а кровная месть. Нападавший случайно встретил человека, который убил его отца 12 лет назад. Мужчины начали ссориться, а затем один из них достал оружие и начал стрелять в убийцу родственника.

РИА Новости