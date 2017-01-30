Генеральный штаб национальной обороны Греции заявил, что ракетный корабль ВМС Турции в воскресенье нарушил территориальные воды возле островов Имиа.

Инцидент произошел в 21-ю годовщину конфликта из-за островов, который в 1996 году привел к острейшему кризису в отношениях между Грецией и Турцией.

"В воскресенье, 29 января 2017 года, ракетный катер ВМС Турции, а также два сопровождавших его катера для транспортировки сил специального назначения приблизились около 11.00 к островам Имиа, где они оставались в течение примерно 7 минут в широком районе моря, нарушив по ходу движения греческие территориальные воды", — говорится в сообщении Генштаба.

С греческой стороны в море находились катера береговой охраны и канонерская лодка ВМС, которые непрерывно контролировали движение турецких кораблей.

"После вхождения турецких кораблей в греческие территориальные воды были сразу предприняты все необходимые действия для их удаления", — говорится в сообщении.

Турецкие корабли впоследствии ушли в направлении порта Бодрум.

Греческие политические обозреватели сочли действия турецкой стороны провокацией из-за отказа греческого суда выдать восьмерых турецких военнослужащих.

Турецкие военное ведомство сообщило в воскресенье, что глава генштаба ВС Турции Хулуси Акар посетил на катере с инспекцией район островов, которые в Турции называют Кардак.

В 1996 году спор о территориальной принадлежности двух скалистых островков Имиа в Додеканесском архипелаге в Эгейском море привел к кризису в отношениях между Грецией и Турцией. Конфликт был прекращен после вмешательства международного сообщества, НАТО и США. В последние дни кризиса, 31 января 1996 года, в районе конфликта разбился вертолет ВМС Греции, погибли три греческих офицера. Причиной аварии назвали технические проблемы.

Инспекция Акаром района спорных островов, расположенных недалеко от турецкого курорта Мармарис, состоялась в дни 21-й годовщины событий 1996 года на фоне обострения турецко-греческих отношений после того, как Верховный суд Греции отказал Турции в четверг выдать восьмерых военнослужащих, обвиняемых Анкарой в причастности к попытке переворота в июле. После решения суда МИД Турции выразил протест и заявил, что "Греция не принимает даже минимальных мер по борьбе с терроризмом", а позиция греческого суда "открывает дорогу безнаказанности".

РИА Новости