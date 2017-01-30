Министр обороны Турции Фикри Ышык призвал власти Германии отказать 40 турецким военным, попросившим предоставить им политическое убежище.

Накануне немецкие СМИ сообщили, что около 40 турецких военных, служивших на немецких базах НАТО, обратились к властям с просьбой о предоставлении убежища, так как, по их словам, они попали под "зачистку" после попытки переворота в Турции в июле и были вынуждены покинуть свои посты на базах НАТО в ФРГ.

"Сотрудничество с терроризмом – это игра с огнем… Сорок человек обратились за предоставлением убежища. Судебной системе Германии и немецким властям следует оценить это очень внимательно и не принимать решения о предоставлении убежища", — заявил Ышык в эфире телеканала NTV.

В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвинили оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в организации попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

Как заявил президент Турции Тайип Эрдоган, около 43 тысяч человек в Турции арестованы после попытки переворота за причастность к организации Гюлена (FETO), около 93 тысяч госслужащих уволены.

РИА Новости