USD1.9068
EUR2.0353
RUB0.0316
Brent56.20
WTI53.81
Золото1 183.75
S&P 500 Index20 100.91
Nikkei 22519 438.43
Турция

Премьер Турции раскритиковал первые указы Трампа 28.01.2017 22:48

Стены, воздвигаемые на пути беженцев, не являются решением проблемы.

Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, комментируя указ президента США Дональда Трампа о приостановке приема беженцев.

В пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии и ужесточает некоторые правила въезда в США. Трамп на церемонии подписания указа в Пентагоне заявил, что отныне отбор беженцев будет "экстремальным" для защиты страны от "иностранных террористов".

"Вы будете строить стену, но стена – это не решение проблемы. Стены рушатся. Берлинская стена стояла много лет и пала за один день, потому что нельзя выстоять перед изменениями. Нужно эти изменения уловить. Региональные вопросы нельзя решить, заметая их, словно мусор, под ковер. Нужно поворачиваться к ним лицом, пока они не разрослись еще больше", — сказал Йылдырым на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая находится в Турции с визитом.

РИА Новости

126количество просмотров
СЛЕДУЮЩАЯ

ТОП НОВОСТИ

1 день3 дняНеделя
Кыванч Татлытуг вступился за супругу, оскорбленную пользователями Instagram – ФОТООгромный астероид может упасть на Землю и вызвать цунамиДочь Обамы присоединилась к митингу против одного из первых решений Трампа - ФОТОЛиндси Лохан погостила у Эрдогана - ФОТОЦукерберг раскритиковал Трампа за его указ о беженцахКим Чен Ын заглянул в будущее Пхеньяна - ФОТОТрамп: у нас могут не сложиться хорошие отношения с ПутинымУмер британский актер Джон ХертИрина Шейк рассказала о свадьбе мечты - ФОТОПротив миграционной политики Трампа выступили 11 Нобелевских лауреатов

НОВОЕ НА САЙТЕ

28 января22:48 Премьер Турции раскритиковал первые указы Трампа22:20 СМИ: Джорджа Майкла до сих пор не похоронили21:51 Трамп обрушился с критикой на The New York Times20:24 Google отзывает сотрудников из командировок после указа о въезде в США20:00 «Интер» громит «Кяпяз»19:11 Парламенты 54 стран будут отмечать 25-летие Ходжалинской резни18:45 Роман Григорчук: «Конечно же, мы хотим взять нападающего, который умеет забивать»18:30 Вице-премьер: «Общество находится на пороге серьезных реформ»18:25 Самир Аббасов: «Гол мы забили, но очень быстро и пропустили»18:16 Зимняя сказка: Природа Азербайджана, окутанная белым платком - ФОТОРЕПОРТАЖ17:52 «Габала» потеряла очки в первом матче после зимнего перерыва17:45 Тарифы для участия во вступительных экзаменах в Азербайджане включены в список регулируемых государством услуг17:36 Полина Рагимова набрала 30 очков17:29 Мэр Берлина обратился к Трампу: «Дорогой мистер президент, не стройте эту стену!»17:20 Али Ахмедов: «Распоряжение президента касательно Джоджуг Мерджанлы – предвестник великих событий»